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Суд Владивостока арестовал военнослужащего США по делу о краже

Суд Владивостока арестовал военнослужащего США по делу о краже

В Россию американец приехал без разрешения начальства после командировки в Южной Корее.Первомайский суд Владивостока отправил в СИЗО военнослужащего США Гордона Блэка по делу о совершении кражи с причинением значительного ущерба.

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