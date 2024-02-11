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Асад: Действия США угрожают расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке

Асад: Действия США угрожают расширением масштабов конфликта на Ближнем Востоке

Подчеркнул, что подобные действия могут привести к усилению напряженности в регионе.Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая агрессивное поведение Израиля в Газе и американские воздушные удары в регионе.

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