В своё время Исаак Азимов ввёл понятие «психоистория». Глядя на происходящее сейчас впору вводить понятие «психодипломатия»*.
Психодипломатия
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В своё время Исаак Азимов ввёл понятие «психоистория». Глядя на происходящее сейчас впору вводить понятие «психодипломатия»*.
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