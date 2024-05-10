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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о состоянии перед защитой титула в Риме: «Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Риска ее усугубить нет»

Медведев о состоянии перед защитой титула в Риме: «Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Риска ее усугубить нет»

В Мадриде россиянин получил травму бедра и снялся с четвертьфинала против Иржи Лехечки. – Чувствую себя хорошо.

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