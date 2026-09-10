Актёр Садыков спасся от медведя в лесах Ленобласти

Актёр Нияз Садыков, знакомый зрителям по образу Виктора Цоя в картине «Груз 200», едва избежал гибели после встречи с медведем.
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