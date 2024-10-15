Диетолог Лазуренко рассказала, опасны ли продукты с мальтитом в составе

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко в беседе с RT рассказала, опасны ли продукты с мальтитом, на фоне сообщений об отравлении покупателей российских магазинов зефиром с этой пищевой добавкой в составе.
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