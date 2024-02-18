Юмор/картинки. Тема: СТАРОСТЬ. Вечер воскресенья, можно и расслабиться немного...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
F I, по кошачьей морде  на аватаре не определить, кто Вы - бабка и дед? Судя по осведомленности о нахождении  гинекологического кабинета Вы - бабка?  Кабинет гинеколога и рентген кабинет - в одной и той же поликлинике?  И Вы ворчите теперь только потому, что до той поликлиники надо доехать?  Грустно конечно, что запись  к гинекологу старикам надо ждать от недели до месяца.  Я бы старикам талоны к гинекологу вообще не давал,  только бабкам!
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18 час.
Иван Агеев
Кто вам виноват, нехер было майданы устраивать и мечтать о халяве от ЕС!
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13 час.
Александр Симаков
Ваня, да у них  в укропии очереди надо ждать месяц, потому что  половину врачей и  медсестёр на фронт отправили,  на фарш для могилизации.
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13 час.

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