Юмор/картинки. Тема: СТАРОСТЬ. Вечер воскресенья, можно и расслабиться немного...

Александр Симаков

F I, по кошачьей морде на аватаре не определить, кто Вы - бабка и дед? Судя по осведомленности о нахождении гинекологического кабинета Вы - бабка? Кабинет гинеколога и рентген кабинет - в одной и той же поликлинике? И Вы ворчите теперь только потому, что до той поликлиники надо доехать? Грустно конечно, что запись к гинекологу старикам надо ждать от недели до месяца. Я бы старикам талоны к гинекологу вообще не давал, только бабкам!