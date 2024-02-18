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Юмор/картинки. Тема: СТАРОСТЬ. Вечер воскресенья, можно и расслабиться немного...
Комментарии
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Александр Симаков
F I, по кошачьей морде на аватаре не определить, кто Вы - бабка и дед? Судя по осведомленности о нахождении гинекологического кабинета Вы - бабка? Кабинет гинеколога и рентген кабинет - в одной и той же поликлинике? И Вы ворчите теперь только потому, что до той поликлиники надо доехать? Грустно конечно, что запись к гинекологу старикам надо ждать от недели до месяца. Я бы старикам талоны к гинекологу вообще не давал, только бабкам!
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18 час.
Иван Агеев
Кто вам виноват, нехер было майданы устраивать и мечтать о халяве от ЕС!
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13 час.
Александр Симаков
Ваня, да у них в укропии очереди надо ждать месяц, потому что половину врачей и медсестёр на фронт отправили, на фарш для могилизации.
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13 час.
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