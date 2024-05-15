Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Киевский режим 15 мая предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и сбили беспилотник над регионом.
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