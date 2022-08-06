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РФС может провести Ретро Кубок России с участием 8 команд из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы

РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.  По данным «РБ-Спорт», в турнире будут выступать команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.

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