Названы главные отличия плохого настроения от реальной депрессии

Психиатр Шуров: при депрессии нельзя установить причину плохого состояния Депрессия отличается от плохого настроения невозможностью назвать причину подавленности, рассказал news главврач «Психиатрической клиники Василия Шурова» психиатр-нарколог Василий Шуров.
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