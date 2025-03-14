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В офисе Зеленского ответили на вопрос об отмене военного положения на время перемирия

Киев не намерен отменять военное положение в случае перемирия. На вопрос о приостановке чрезвычайного положения ответил в беседе с изданием La Repubblica советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

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