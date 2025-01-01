Глава киевского режима Владимир Зеленский жёстко опозорился в новогоднем обращении. https://listaj.ru/sapsan-zelenskij-zhyostko-opozorilsya-v-no.
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