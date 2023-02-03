"Ъ": призванные по мобилизации сталкиваются с проблемами при получении льгот по кредитам

Призванные по мобилизации сталкиваются с проблемами при получении льгот по кредитам - из-за недостатка информации, банки не всегда предоставляют налоговые каникулы, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).