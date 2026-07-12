Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

Министерство обороны Кувейта сообщило об атаке Ирана на три пограничных перехода

Министерство обороны Кувейта сообщило об атаке Ирана на три пограничных перехода

Министерство обороны Кувейта сообщило, что сегодня Иран совершил нападение на три пограничных перехода, расположенных на иракско-кувейтской границе, а также на морскую платформу компании Kuwait Oil Company.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии