Министерство обороны Кувейта сообщило об атаке Ирана на три пограничных перехода

Министерство обороны Кувейта сообщило, что сегодня Иран совершил нападение на три пограничных перехода, расположенных на иракско-кувейтской границе, а также на морскую платформу компании Kuwait Oil Company.
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