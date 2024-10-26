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Японцы рассказывают о своих впечатлениях о России: общительности и... особенностях

Японцы рассказывают о своих впечатлениях о России: общительности и... особенностях

Сегодня мы расскажем вам о том, чем японские туристы удивляют россиян. По словам одного из блогеров, который познакомился с ними на выставке, японцы были очень удивлены тем, что русские оказались более общительными, чем они ожидали.

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