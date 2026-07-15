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Царьград

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Чиновникам Ленобласти ввели лимиты на бензин как для простого народа

Чиновникам Ленобласти ввели лимиты на бензин как для простого народа

Губернатор Дрозденко лишил чиновников Ленинградской области привилегий на АЗС.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился урезать лимиты на бензин для служебного транспорта чиновников.

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