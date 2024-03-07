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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп недоволен расписанием «Ман Сити»: «Поговорить с АПЛ? Они скажут: «Мы много платим, заткнитесь!»

В воскресенье, за три дня до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» (3:1), «Манчестер Сити» играл против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в АПЛ.

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