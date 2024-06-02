Мантуан перед «Балтикой»: «Это будет матч жизни. «Зенит» хочет вписать свои имена в историю и закончить сезон на мажорной ноте» 

Команды встретятся сегодня в «Лужниках» в суперфинале Фонбет Кубка России. – «Зенит» – фаворит финала Кубка России, однако история знает немало примеров, когда менее статусная команда в отдельно взятом матче, тем более в финальном поединке, способна преподнести любой сюрприз.
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