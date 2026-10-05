В МИД Японии «на ковёр» вызван посол США из-за «поведения» американских военных Япония потребовала от США усилить дисциплину среди американских военнослужащих, размещённых на территории страны.
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