Цифра к цифре.

Профессиональный праздник 23 августа отметит небольшой, но очень сплоченный и дружный коллектив отдела статистики, в котором грамотные и ответственные девушки занимаются обработкой отчетов, поступающих от предприятий, организаций и учреждений Бобруйска и района.