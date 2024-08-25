Цифра к цифре.

Профессиональный праздник 23 августа отметит небольшой, но очень сплоченный и дружный коллектив отдела статистики, в котором грамотные и ответственные девушки занимаются обработкой отчетов, поступающих от предприятий, организаций и учреждений Бобруйска и района.
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