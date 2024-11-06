Неприятный сюрприз для покупателей: с ноября в РФ вводятся строгие ограничения на сливочное масло Ирэн ОрлонскаяС ноября 2024 года в России начнут действовать новые строгие ограничения на продажу сливочного масла.
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