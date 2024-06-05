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Новости экономики России

1 подписчик

Как уничтожить российскую экономику?

Как уничтожить российскую экономику? США все думают, как ускорить этот процесс.Что особенно актуально, учитывая, что российский ВВП растет опережающими темпами, несмотря на тысячи санкций… Другое дело, здесь нужно быть объективными - растут и структурные противоречия, ускоряется инфляция, да и в целом, все совсем непросто.

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