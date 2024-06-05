Как уничтожить российскую экономику? США все думают, как ускорить этот процесс.Что особенно актуально, учитывая, что российский ВВП растет опережающими темпами, несмотря на тысячи санкций… Другое дело, здесь нужно быть объективными - растут и структурные противоречия, ускоряется инфляция, да и в целом, все совсем непросто.