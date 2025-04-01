С разницей в 40 лет: Мать и дочь - победительницы конкурсов красоты

20-летняя Табита Беннетт из Великобритании на прошлой неделе получила титул "Мисс Ланкашир" и прошла в национальный финал "Мисс Англия", повторив успех своей матери Вики, которая одержала эту же победу 40 лет назад.
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