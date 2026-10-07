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Славянская доктрина

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Школота и бездомные старушки поджигают Европу

Школота и бездомные старушки поджигают Европу

Школота и бездомные старушки поджигают Европу Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Юрий Ильинов

Украинский МиГ-29 врезался в огненное облако


В социальных сетях появилось видео, где показано, как вражеский МиГ-29 врезался в облако пламени и осколков, образовавшихся после взрыва беспилотника "Герань".

Перед этим было показано, как истребитель расстрелял с предельно близкого расстояния этот БПЛА из бортовой 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1. На земле был слышен характерный звук очередей.

https://vkvideo.ru/video-87468860_456239709

После этого находившийся в кабине вэсэушник, по всей видимости, не успел предпринять маневр уклонения и влетел в огненный шар. После пролета через него за самолетом некоторое время был виден черный шлейф. Возможно, были получены какие-то повреждения, в том числе двигателей.

Не исключено, что позже свидетели с земли сообщат, что было дальше – упал ли летательный аппарат на землю или все же сумел дотянуть до площадки приземления.

https://vkvideo.ru/video-87468860_456239709