В iOS 18 появился игровой режим, повышающий производительность и отзывчивость iPhone в играхВ рамках открывающей презентации на конференции WWDC 2024 компания Apple сообщила, что новая мобильная операционная система iOS 18 получила «Игровой режим».
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