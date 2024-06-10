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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В iOS 18 появился игровой режим, повышающий производительность и отзывчивость ...

В iOS 18 появился игровой режим, повышающий производительность и отзывчивость ...

В iOS 18 появился игровой режим, повышающий производительность и отзывчивость iPhone в играхВ рамках открывающей презентации на конференции WWDC 2024 компания Apple сообщила, что новая мобильная операционная система iOS 18 получила «Игровой режим».

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