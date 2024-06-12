В Апшеронском и Тимашевском районах проведены проверки о соблюдении натурализованными гражданами законодательства по воинскому учету

В Краснодарском крае состоялись очередные рейды по выявлению натурализованных граждан, которые до сих пор не встали на воинский учет.
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