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Новости южных регионов

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В Апшеронском и Тимашевском районах проведены проверки о соблюдении натурализованными гражданами законодательства по воинскому учету

В Апшеронском и Тимашевском районах проведены проверки о соблюдении натурализованными гражданами законодательства по воинскому учету

В Краснодарском крае состоялись очередные рейды по выявлению натурализованных граждан, которые до сих пор не встали на воинский учет.

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