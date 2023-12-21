Илан Шор, капитан Каттани и золотая закономерность олигархии

Еще недавно слово «деолигархизация» было в Молдове одним из самых часто употребимых, а сегодня осталось только в дискурсе официальных лиц, да и то лишь в привязке к требованиям Евросоюза, и в скобках рядом с названием очередного длинного плана.
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