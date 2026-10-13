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Аргументы и Факты

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Ефимов: прогулочная зона длиной 2 км появилась на Шелепихинской набережной

Ефимов: прогулочная зона длиной 2 км появилась на Шелепихинской набережной

Новый прогулочный маршрут протяженностью два километра создали на Шелепихинской набережной. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, на все протяжении набережной открыто движение после реконструкции.

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