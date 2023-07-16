Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Да, к сожалению так оно и есть. И это надо осознать и всем русским и всем украинцам.

лина любимцева

Так называемые украинские националисты - это бандэровцы. Которые вовсе не украинцы и не славяне. Еще во времена СССР, все годы после ВОВ, эта дрянь потихонечку тлела на Западной Украине, но по воле придурковатого пузатого Никитки Хрущева, их не трогали. "Реабилитировали" их, видите ли... . Нациков, пособников гитлеровских карателей - реабилитировали!! За одну только белорусскую ХАТЫНЬ не могло и не может быть им прощения!!!... Только в Белоруссии таких Хатыней 300 с лишним деревень сожгли вместе с жителями... Бандэровцы сожгли.. Однако... дурь побелила... ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО!! И бандэровцы одинаково ненавидели что русских, что украинцев, что белорусов. А сейчас эта бандэровщина расползлась по всей Украине!!