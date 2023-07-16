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Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Господь, жги! или За что Путин «напал» на Украину

Живу на даче. Такое ощущение, что и не выезжал отсюда с 2014 года, когда сбежал из Киева от тогда ещё первой мобилизации.

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Комментарии
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OS
Olga Sharonova
Да, к сожалению так оно и есть. И это надо осознать и всем русским и всем украинцам.
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1 час.
лина любимцева
Так называемые украинские националисты - это бандэровцы. Которые вовсе не украинцы и не славяне.  Еще во времена СССР, все годы после ВОВ, эта дрянь потихонечку тлела на Западной Украине, но по воле придурковатого пузатого Никитки Хрущева, их не трогали. &quot;Реабилитировали&quot; их, видите ли... . Нациков, пособников гитлеровских карателей - реабилитировали!! За одну только белорусскую ХАТЫНЬ не  могло и не может быть им прощения!!!... Только в Белоруссии таких Хатыней 300 с лишним деревень сожгли вместе с жителями... Бандэровцы сожгли..  Однако... дурь побелила... ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО!! И бандэровцы одинаково ненавидели что русских, что украинцев, что белорусов. А сейчас эта бандэровщина расползлась по всей Украине!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Украинцы прекрасно знали, кто такие бандэровцы...  А потом &quot;забыли&quot;?!!
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1 час.

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