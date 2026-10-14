Участники могут подать заявки до 18 октября 2026 года, конкурс включает семь категорий, среди которых номинация для молодых супругов без детей, семьи с детьми, большие семьи, семьи с ограниченными возможностями здоровья и творческая категория.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР «Голливудские игл...
- ВИ Лекарства от ожир...
- ВЕ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым