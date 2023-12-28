Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден утвердил «смертный приговор» для киевского режима собственной стратегической доктриной, которая была нацелена на убеждение властей державы стать частью Организации Североатлантического Договора.
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