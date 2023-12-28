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Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал Киеву смертный приговор

Экс-офицер Пентагона Коффлер: Байден подписал Киеву смертный приговор

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден утвердил «смертный приговор» для киевского режима собственной стратегической доктриной, которая была нацелена на убеждение властей державы стать частью Организации Североатлантического Договора.

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