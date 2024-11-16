💸 Ялтинцы заплатят налоговой 424 млн рублей за имущество «У нас исчислены имущественные налоги в сумме 424 млн рублей.
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💸 Ялтинцы заплатят налоговой 424 млн рублей за имущество «У нас исчислены имущественные налоги в сумме 424 млн рублей.