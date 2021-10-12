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В ЕС ожидают рост цен на продукты питания из-за увеличения стоимости энергии

В ЕС ожидают рост цен на продукты питания из-за увеличения стоимости энергии

Еврокомиссар по сельском хозяйству Януш Войцеховский предупредил о возможном подорожании продуктов питания на фоне энергетического кризиса в Европе.

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