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Юрий Кон раскритиковал Минсоцзащиты за работу по профилактике сиротства

Юрий Кон раскритиковал Минсоцзащиты за работу по профилактике сиротства

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон раскритиковал работу министерства труда и социальной защиты на заседании президиума фракции «Единая Россия» по теме профилактики сиротства в регионе.

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