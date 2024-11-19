Юрий Кон раскритиковал Минсоцзащиты за работу по профилактике сиротства

Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Юрий Кон раскритиковал работу министерства труда и социальной защиты на заседании президиума фракции «Единая Россия» по теме профилактики сиротства в регионе.
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