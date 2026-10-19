Причем не на суше, а на воде. Никем не объясненный логикой спортивнй календарь за один день - воскресенье, 18 октября – устроил сразу четырем мужским астраханским командам свои матчи в национальных чемпионатах.
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