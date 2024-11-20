Нарышкин оценил реакцию Запада на корректировку российской ядерной доктрины

Он, в частности, заявил, что заявление российского лидера о внесении корректировок в «Основы госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» было встречено Западом настороженно, передают «Известия».
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