Когда платить за разбитый в магазине товар: Пояснения эксперта

Царьград Elena Mayorova/Globallookpress Эксперт объяснил, в каких случаях нужно платить за разбитый в магазине товар.
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