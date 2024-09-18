Приезжий из Таджикистана пытался провезти психотропный препарат через аэропорт Челябинска

В челябинском аэропорту у пассажира международного рейса таможенники изъяли психотропное вещество. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, 20 ампул фармакологического препарата обнаружили сотрудники ведомства в ходе досмотра багажа авиапассажира, следовавшего рейсом из Душанбе.