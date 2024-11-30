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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи в 1945 году

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне почтил память советских воинов, павших при освобождении Кореи в 1945 году

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году.

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