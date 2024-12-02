Овощной киоск горел в Алматы минувшей ночью

Отдельно стоящий киоск по продаже овощей горел ночью по улице Айманова, в Бостандыкском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, огнеборцы немедленно прибыли на место происшествия и потушили пожар на площади 15 квадратных метров.