Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Овощной киоск горел в Алматы минувшей ночью

Овощной киоск горел в Алматы минувшей ночью

Отдельно стоящий киоск по продаже овощей горел ночью по улице Айманова, в Бостандыкском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, огнеборцы немедленно прибыли на место происшествия и потушили пожар на площади 15 квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх