Шольц призвал Китай не поставлять Москве товары двойного назначения

АндрейБорков

Я не буду очень удивлен, если наши китайские "товарищи" пойдут навстречу внуку групен фюрера СС Шольца. Судя по тому, что сейчас происходит в отношениях с КНР хорошего , почему то, ждать надежды мало. До 2022 года и оборудование и запчасти и комплектующие из КНР шли более-менее регулярно и стабильно, то сейчас этот поток сильно обмелел, расчеты очень затруднились, запасные части ждем по пол-года и не факт, что дождемся, про оборудование это вообще как то интересно получается, хочется материться, но это не прилично, а других слов подобрать затруднительно.