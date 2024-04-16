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Шольц призвал Китай не поставлять Москве товары двойного назначения

Шольц призвал Китай не поставлять Москве товары двойного назначения

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе второго дня визита в Китай призвал власти страны от оказания помощи Россие в контексте ситуации на Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Я не буду очень удивлен, если наши китайские &quot;товарищи&quot; пойдут навстречу внуку групен фюрера СС Шольца. Судя по тому, что сейчас происходит в отношениях с КНР хорошего , почему то, ждать надежды мало. До 2022 года и оборудование и запчасти и комплектующие из КНР шли более-менее регулярно и стабильно, то сейчас этот поток сильно обмелел, расчеты очень затруднились, запасные части ждем по пол-года и не факт, что дождемся, про оборудование это вообще как то интересно получается, хочется материться, но это не прилично, а других слов подобрать затруднительно.
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