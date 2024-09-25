Зеленский обсудил с президентом Финляндии Стуббом совместное производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с финским коллегой Александром Стуббом, в ходе которой стороны обсудили положение на поле боя, оборонные нужды Киева и международное сотрудничество.
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