Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Северсталью»

Игра прошла в Череповце вечером 17 февраля Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг отметил, что, несмотря на усталость после четвертой выездной игры и Матча звезд, команда продемонстрировала мужской хоккей и выполнила игровое задание.
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