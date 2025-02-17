Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Северсталью»

Игра прошла в Череповце вечером 17 февраля Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг отметил, что, несмотря на усталость после четвертой выездной игры и Матча звезд, команда продемонстрировала мужской хоккей и выполнила игровое задание.