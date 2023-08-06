Военное обозрение

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Российская армия при помощи ТОС «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в Красногоровке

Российская армия при помощи ТОС «Солнцепек» уничтожила опорный пункт ВСУ в Красногоровке

В районах населенных пунктов Серебрянка и Ивановское на Сватово-Кременском участке фронта силами ВКС РФ были нанесены бомбовые удары при помощи управляемых боеприпасов УМПК-500 по пунктам временной дислокации боевиков киевского режима.

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