Под Курском потушили пожар на заводе, возникший после сброса взрывчатки с дрона

t.me/Алексей Смирнов ?? Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Курской области после сброса с украинского дрона взрывного устройства, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.
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