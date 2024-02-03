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17-19 января в Могилёве проходило первенство Могилёвской области по плаванию.

17-19 января в Могилёве проходило первенство Могилёвской области по плаванию.

Спортсмены-учащиеся нашей школы показали следующие результаты:Белявская Полина - 100в/ст - 1 место200в/ст-1 место50 в/ст-1 местоЩербин Анна - 100в/ст - 2 место200в/с -2 местоАвдей Ростислав - 100 в/ст -2 место50 брасс - 1 место50 батт - 1 местоМороз Полина - 200 брасс - 1место50 брасс - 1 место100 брасс - 1 местоАчинович Анна - 200 брасс - 2 место1 .

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