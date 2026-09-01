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Царьград

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Путин ответил на угрозу Зеленского. Минобороны получило особый указ

Путин ответил на угрозу Зеленского. Минобороны получило особый указ

Президент России Владимир Путин ответил на угрозу Владимира Зеленского об ударах по гражданской авиации.

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