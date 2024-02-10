Экс-депутата ЗСК хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам детского лагеря под Анапой

Экс-депутата ЗСК хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам детского лагеря под АнапойВ Краснодарском крае конкурсный управляющий ООО СКО «Смена» обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении учредителя общества — бывшего депутата ЗСК Николая Иванюшкина, а также двух экс-гендиректоров детского лагеря, который находится в поселке Сукко, под Анапой, к субсидиарной ответственности на сумму 156,2 млн руб, пишет «Ъ».