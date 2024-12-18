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Ещё одно предприятие в Твери получит поддержку по программе «Проекты обрабатывающей промышленности»

Ещё одно предприятие в Твери получит поддержку по программе «Проекты обрабатывающей промышленности»

17 декабря губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором рассмотрели вопрос предоставления поддержки предприятию «НПО Тверьторгмаш» по программе «Проекты обрабатывающей промышленности» регионального Фонда развития промышленности.

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