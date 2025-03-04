Китай примет необходимые меры по защите интересов в связи с дополнительным повышением таможенных пошлин США - МИД КНР

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Китай примет все необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь по поводу того, что Вашингтон готовится ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары со вторника.