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Китай

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Китай примет необходимые меры по защите интересов в связи с дополнительным повышением таможенных пошлин США - МИД КНР

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Китай примет все необходимые меры для твердой защиты своих законных интересов, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь по поводу того, что Вашингтон готовится ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары со вторника.

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